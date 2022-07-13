13 Июля 2022
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Политика За рубежом
Джон Болтон (2018) | Фото: thenational.ae

Захарова - о признании Болтона в подготовке госпереворотов: Это требует реакции и разбора

В МИД России прокомментировали признание бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона в планировании государственных переворотов.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такого раньше госчиновники не говорили, это требует "реакции и разбора".

"Важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, говоря о роли бывшего президента США Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, заявил, что он помогал планировать госперевороты в других странах. Признание политик сделал в ходе интервью на телеканале CNN.

По его словам, противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей.

Как отмечает Regnum, в период работы Болтона в администрации президента США, между ним и стоявшим тогда во главе государства Трампом постоянно возникали разногласия.

В интервью Fox News Трамп назвал Болтона "сумасшедшим" и заявил, что "все, чего он хочет – это бомбить людей". Президент США также упомянул о маниакальном желании Болтона развязать войну с Россией или Китаем, о том, что решением любого конфликта или вопроса он видел военную операцию.

Теги: захарова, болтон, госперевороты



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