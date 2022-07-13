Евгений Копелян покинул пост замминистра инвестиций Свердловской области

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян покинул свой пост. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на самого Копеляна.

По его словам, от должности он был освобожден еще 8 июля из-за истечения контракта. О будущем месте работы экс-замминистра пока не сообщает.

На сайте министерства Копелян также больше не числится. На сегодняшний день пост заместителя министра занимает Юлия Курносенко, исполняющая обязанности министра - Елена Хлыбова.