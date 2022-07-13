13 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
Молодой специалист (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области прорабатывают возможность в 2,5 раза поднять выплаты молодым специалистам АПК 

На заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области обсуждали меры развития кадрового потенциала АПК региона. Среди них - повышение региональных «подъемных» при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддержка финансово перспективных студентов и увеличение числа мест для «целевого» обучения, усиление профориентации школьников, создание единой региональной базы вакансий в сельском хозяйстве.

Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отметил, что в Новосибирской области с 2020 года существенно увеличены региональные «подъемные» выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов. Однако, этого в сегодняшних условиях крайне мало – посчитали участники состоявшейся дискуссии.

«Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей, – сообщил Евгений Лещенко. – Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя».

коллаж, экономика, рост, Россия, промышленность, АПК, сельское хозяйство, завод, рабочий, деньги(2016)|Фото: Накануне.RU

Обязательство отработать при этом ряд лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется здесь работать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, недостаток специалистов, по-прежнему, ощутим для многих сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. Поэтому на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами – на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.

Теги: апк, кадровое обеспечение, подъемные, молодые специалисты



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