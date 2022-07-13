13 Июля 2022
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суд молоток (2013) | Фото:

Бывший начальник УМВД Камчатки предстанет перед судом за взятку в 2 млн рублей

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в управлении генпрокуратуры по ДФО, на принадлежащий бывшему полицейскому земельный участок наложен арест.

По данным следствия, в июле 2020 года Киселев распорядился вернуть владельцу грузовой автомобиль с рыбопродукцией, которая перевозилась с нарушением правил. Сам факт нарушения, также по его поручению, был скрыт. Позже начальник УМВД получил от предпринимателя взятку в сумме 2 млн рублей.

Напомним, Киселев был задержан 3 августа 2021 года по подозрению в получении взятки. 4 августа прошлого года бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю заключили под стражу.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента в июне 2021 года. После его задержания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отстранил от должностей трех генералов МВД.

Теги: бывший начальник УМВД Камчатки, киселев, взятка



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