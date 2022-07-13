Глава Северной Осетии все-таки попал под обстрел в Запорожье: "Прилетела кассета"

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло все-таки попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции в Запорожье. Он не пострадал, сообщил источник ТАСС в силовых структурах ДНР.

"Да, он [Меняйло] поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета (кассетный снаряд – прим. ред). Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло", - сказал источник.

Ранее пресс-служба главы Северной Осетии опровергла информацию о контузии Меняйло. Сам он тоже ничего журналистам в комментариях об обстреле не говорил, заявил, что уже вернулся к себе в регион.