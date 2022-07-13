В Нижнем Тагиле мужчина из-за сильной ревности сжег иномарку своей бывшей

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в поджоге иномарки. На преступление он пошел из-за сильной ревности.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в ночь на 12 июля в результате поджога полностью выгорела "Мазда 6", принадлежащая 35-летней женщине, которая снимает квартиру в доме по улице Береговая – Краснокаменская. Также получил повреждения стоявший рядом автомобиль "Тойота Камри". При опросе потерпевшей полицейские выяснили, что незадолго до происшествия тагильчанка рассталась со своим сожителем: причиной была его необузданная ревность. После расставания мужчина постоянно звонил ей с угрозами и присылал оскорбительные SMS.

Сыщики проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира: по внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он и сам не стал отрицать, что употребляет вещества. Доставленный в отдел полиции, уралец признался в поджоге и заявил, что неверность женщины стала причиной его мести.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Как установили в МВД, он уже был судим и освободился из мест лишения свободы в марте этого года. Сейчас мужчину готовятся отправить под арест.