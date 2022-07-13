13 Июля 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения из-за роста случаев COVID-19

Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщает Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с участием руководителей территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора в регионах РФ.

Специалисты пришли к выводу, что существенный рост числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов "Омикрона" маловероятен, пишет Regnum.

Ранее власти трех российских регионов рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок как минимум в общественных закрытых помещениях, а также возобновить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Это Москва, Санкт-Петербург и Калужская область.

В столичном оперштабе по борьбе с COVID-19 объяснили рекомендацию распространением в городе подштаммов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку.

Теги: Роспотребнадзор, ограничения, коронавирус



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