13 Июля 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
половодье паводок наводнение затопленные дома (2004) | Фото: Накануне.ru

Верхоянск затопило из-за прорыва дамбы после обильных дождей

В Верхоянске (Якутия) вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории города. Из-за угрозы аварий на линиях электропередач и подстанции в половине социальных объектов приостановлена подача электричества, передает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Верхоянского района. По данным оперштаба Якутии, в Верхоянске подтоплено 54 приусадебных участка.

"Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме, того уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 - 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны", - уточнили в оперштабе

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в селах Томтор и Суордах вода спала, все подтопленные здания освобождены от воды. Но сложная ситуация складывается в Батагае, Верхоянске и ряде сел, где идет подъем воды в реках.

Теги: верхоянск, дамба, наводнение



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