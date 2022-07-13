13 Июля 2022
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Экономика В России
дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова (2018) | Фото: Россия-24

Катерина Тихонова займется в РСПП импортозамещением

Гендиректор "Иннопрактики" Катерина Тихонова, которую ряд СМИ называл дочерью Владимира Путина, стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В РСПП сообщили, что совет будет обобщать успешные практики в импортозамещении, создавать цифровые сервисы для поддержки импортозамещения, формировать предложения для властей и парламента.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие", совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом "Иннопрактика", передает РБК.

Теги: катерина тихонова, рспп, импортозамещение



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