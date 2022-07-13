На Среднем Урале огонь повредил купол храма

На Среднем Урале тушили пожар в храме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером во вторник поступил сигнал о пожаре в Новом селе Красноуфимского муниципального образования. На площади в 50 квадратных метров огнем был поврежден купол прихода храма Воздвижения Креста Господня на улице Советская.

В тушении были задействованы девять единиц техники и 31 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить к вечеру того же дня.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.