13 Июля 2022
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Пожар в Красноуфимском храме Воздвижения Креста Господня, Новое село, ул. Советская (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале огонь повредил купол храма

На Среднем Урале тушили пожар в храме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером во вторник поступил сигнал о пожаре в Новом селе Красноуфимского муниципального образования. На площади в 50 квадратных метров огнем был поврежден купол прихода храма Воздвижения Креста Господня на улице Советская.

В тушении были задействованы девять единиц техники и 31 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить к вечеру того же дня.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

Пожар в Красноуфимском храме Воздвижения Креста Господня, Новое село, ул. Советская(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: храм, пожар, МЧС, Средний Урал



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