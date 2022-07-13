Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита грузов в Калининград

Евросоюз и Россия достигли договоренности о транзите грузов в Калининградскую область, пишут "Известия".

Как заявили изданию высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.

В частности, в документе указано на недопустимость ограничения перевозки грузов между частями России. Речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите грузов.

По словам источников, все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Данный пункт могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете антироссийских санкций.

При этом Вильнюс не принимает условия компромисса, который предлагает Брюссель. Такая позиция во многом объясняется давлением США на правительство Литвы, отмечают источники.

После устроенной блокады региона в СМИ сообщалось, что Еврокомиссия решила отыграть назад и разрешить перевозку грузов в Калининградскую область. Депутат Европарламента ПятрасАуштревичюс заявил, что итоговый документ Еврокомиссии уже готовится, но Литве надо достучаться до европейцев и убедить их не делать этого. Литва имеет право ветировать это решение.

Напомним, Литва заявляла, что она всего лишь выполняет санкции ЕС, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель - что Европа не хочет блокады Калининградской области.