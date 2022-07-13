Российские производители сахара просят запретить беспошлинный импорт

Производители сахара в России пытаются инициировать запрет на беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара.

Через отраслевую ассоциацию они просят Евразийскую экономическую комиссию не продлевать эту меру, которая истекает в конце августа. Участники рынка опасаются, что ввозимый продукт может оказать серьезное давление на цены в РФ, что приведет к сокращению посевов сахарной свеклы.

Как считают эксперты, меру можно сохранить в практике как точечную для ситуаций локального дефицита сахара.

В "Союзсахаре" отказались обсуждать тему, посоветовав следить за обновлением информации на правительственных сайтах и "не провоцировать беспокойство в обществе" по такой чувствительной теме, сообщает "Коммерсант".