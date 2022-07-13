"Вектор" испытывает эффективную против оспы обезьян вакцину

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проводит испытания новой вакцины, которая будет эффективна и против оспы обезьян.

Как заявил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, в настоящее время в стране нет производства вакцины от оспы. Сегодня "Вектор" занимается разработкой векторной вакцины от оспы. Ученый отметил, что она "не живая".

Отмечается, что новый препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Продеус напомнил, что предыдущие научные работы доказали, что люди, вакцинированные от обычной оспы, имеют также иммунитет и защиту от оспы обезьян, сообщают "Известия".