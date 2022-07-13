В Грозном приступили к строительству международного аэропорта в форме полумесяца

В Грозном начали строить международный аэропорт, который будет иметь форму полумесяца.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, новый терминал будет называться в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Старый терминал сносить не планируется. Реконструкция позволит сделать аэропорт более удобным для туристов, которые в последние несколько лет все чаще приезжают в регион.

В 2018 году в Минтрансе сообщили, что на реконструкцию аэропорта Грозного требуется около 15,7 млрд руб.