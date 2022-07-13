СМИ: исламский банкинг может быть узаконен в РФ

Исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, может быть узаконен в России в скором времени.

Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Их регулятором станет Центробанк России, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

ОПФ смогут привлекать средства от россиян и юридических лиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление.

Регулятор готов к инновациям, но предпочитает сначала протестировать новый режим на ограниченном круге регионов.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга.

"Банк России в целом поддерживает развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования. «Это даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора", — отмечает регулятор, сообщает "Коммерсант".