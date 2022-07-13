13 Июля 2022
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школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс, школьный класс (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Совфед предложил сделать историю родного края обязательной для школьников

Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложил Минпросвещения ввести в школах обязательные уроки по истории родного края и разработать примерную программу таких курсов.

"Мы предложили разработать примерную основную образовательную программу с описанием блоков, из которых должен состоять курс, там же надо прописать цели и задачи", – сообщила зампредседателя комитета Екатерина Алтабаева.

Сенаторы хотят сделать предмет обязательным. Согласно предложению, курсы в каждом регионе будут разные по содержанию, но с одинаковыми блоками.

Алтабаева считает, что Минпросвещения не будет активно поддерживать инициативу без поручения президента России. По ее словам, в ближайшее время оно может появиться – вопрос обсуждался 27 июня на заседании Совета при главе государства по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детства, сообщают "Ведомости".

Теги: история, школа, образование



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