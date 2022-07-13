Совфед предложил сделать историю родного края обязательной для школьников

Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложил Минпросвещения ввести в школах обязательные уроки по истории родного края и разработать примерную программу таких курсов.

"Мы предложили разработать примерную основную образовательную программу с описанием блоков, из которых должен состоять курс, там же надо прописать цели и задачи", – сообщила зампредседателя комитета Екатерина Алтабаева.

Сенаторы хотят сделать предмет обязательным. Согласно предложению, курсы в каждом регионе будут разные по содержанию, но с одинаковыми блоками.

Алтабаева считает, что Минпросвещения не будет активно поддерживать инициативу без поручения президента России. По ее словам, в ближайшее время оно может появиться – вопрос обсуждался 27 июня на заседании Совета при главе государства по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детства, сообщают "Ведомости".