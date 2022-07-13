Стало известно о массированном ударе по военной части ПВО вблизи Луганска

Армия Украины нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны ЛНР, которая защищает небо над Луганском.

Как заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, "на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан".

По словам Марочко, информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли рынок и жилые дома в Новой Каховке, есть пострадавшие.