МТС разрабатывает аналог Apple Pay и Google Pay

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин заявил, что МТС работает над новым сервисом "МТС Pay".

По его словам, оператор разрабатывает платежное решение в партнерстве с "МТС банком", а также с Национальной системой платежных карт. Компания рассчитывает создать "бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay". "МТС Pay" будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона.

Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов сотовой связи, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе "МТС ID", для чего быть абонентом МТС не требуется, сообщают "Ведомости".