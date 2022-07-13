13 Июля 2022
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терминал мобильный телефон бесконтактные платежи Apple Pay iPhone (2017) | Фото:apple.com

МТС разрабатывает аналог Apple Pay и Google Pay

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин заявил, что МТС работает над новым сервисом "МТС Pay".

По его словам, оператор разрабатывает платежное решение в партнерстве с "МТС банком", а также с Национальной системой платежных карт. Компания рассчитывает создать "бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay". "МТС Pay" будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона.

Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов сотовой связи, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе "МТС ID", для чего быть абонентом МТС не требуется, сообщают "Ведомости".

Теги: МТС, Google Pay, Apple Pay



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