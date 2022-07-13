13 Июля 2022
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сад, огород, приусадебный участок, дача, полив (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

СМИ: овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов

Выращенные в огороде и на даче овощи россиян могут разрешить продавать в торговых сетях.

Вице-премьер Виктория Абрамченко после встречи с фермерами поручила Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу представить в правительство предложения о том, как граждане смогут подтверждать безопасность такой продукции.

В настоящее время бумаги о соответствии товара техрегламентам могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Как говорят эксперты, если механизм изменится, это позволит расширить ассортимент для потребителей и увеличить доходы огородников.

При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые получили статус самозанятого

Как отметили в аппарате вице-премьера, малые формы хозяйствования сейчас производят существенный объем овощей, но люди сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи, сообщают "Известия". 

Теги: овощи, продукты, дачники



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