Рогозин распорядился прекратить работу с европейским манипулятором ERA на МКС

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил российским космонавтам, работающим на МКС, прекратить работу с европейским манипулятором ERA.

"Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", — заявил глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

Напомним, 12 июля Европейское космическое агентство (ESA) объявило о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по марсианской программе.

Рогозин ответил, что нельзя говорить с европейцами о Марсе и с американцами о Венере. Он добавил, что "Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля".