13 Июля 2022
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Политика В России
Юрий Борисов, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

СМИ: кабмин обсуждает возможную отставку вице-премьера Юрия Борисова

Российский президент Владимир Путин раскрыл интригу срочного созыва депутатов Госдумы на внеочередное заседание 15 июля.

Глава государства подписал указ, которым второй раз за время работы кабмина Михаила Мишустина изменил его структуру. В Белом доме появится 11-й вице-премьер, который будет совмещать эту должность с должностью министра промышленности и торговли. Сразу после публикации президентского указа Мишустин внес кандидатуру действующего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Госдуму на новый пост. Этот вопрос Госдума рассмотрит 15 июля.

Мантурову могут отойти полномочия вице-премьера Юрия Борисова, а он сам может возглавить "Роскосмос". В таком случае гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину могли бы предложить новый фронт работы, например связанный с новыми территориями, сообщают "Ведомости".

Назначение Мантурова готовилось еще до СВО и даже в начале марта, но потом, после понимания о провале импортозамещения, назначение было отложено.

Теги: Борисов, Мантуров, правительство РФ



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Ранее 12.07.2022 19:03 Мск Глава Минпромторга Денис Мантуров станет 11-м вице-премьером


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