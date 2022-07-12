Зеленский поставил ВСУ задачу занять всю территорию Украины – СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить всю территорию Украины, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

"Речь идет не только о Херсонской области <…> И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину", - заявил Данилов.

Ранее президент России Владимир Путин комментировал намерение Киева добиваться решения конфликта военным путем. "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами "до последнего украинца". Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — подчеркнул российский лидер.