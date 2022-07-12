СМИ: Испания может передать Украине 10 танков Leopard и 20 БТР

Минобороны Испании может передать Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113, пишет издание Infodefensa со ссылкой на информированные источники.

РБК приводит схему, по которой планируется передача оружия: после того, как танки и БТРы станут украинской собственностью, правительство Украины будет должно профинансировать их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Для этого Украине будет необходимо подписать контракт с испанскими компаниями. И только после этого технику перебросят к фронту.