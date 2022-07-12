Кадыров – о желании Верховной Рады признать независимость Ичкерии: "Ржачная вишенка на уморительном торте"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о законопроекте о признании независимости Ичкерии Украиной.

Документ был сегодня внесен в Верховную Раду Украины. Он предусматривает признание независимости самопровозглашенной Ичкерии – квазигосударства на территории Чечни, о создании которого заявляли предводители чеченских сепаратистов в 90-х годах.

Кадыров назвал депутатов Рады "тугодумами". "Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил об абсурдности этого законопроекта. "Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году", - рассказал Кадыров.

"Подкину еще парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев. Можно вести, к примеру, дебаты в Раде о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля, - написал глава республики. - Так что, господа балаболы из Рады, слишком поздно вы вспомнили о статусе Ичкерии. Лет на тридцать! Никак нельзя признать то, чего не существует. Но продолжайте нас веселить. Прошу только одного - пусть какой-нибудь известный украинский бывший боксёр защитит проект. Это будет ржачной вишенкой на уморительном торте!".