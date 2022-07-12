Власти уже трех регионов рекомендовали вернуться к ношению масок

Власти уже трех российских регионов рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок как минимум в общественных закрытых помещениях, а также возобновить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Это Москва, Санкт-Петербург и Калужская область.

В столичном оперштабе по борьбе с COVID-19 объяснили рекомендацию распространением в городе подштаммов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку.

Также в Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей.