Европейское космическое агентство объявило о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по миссии "ExoMars-2022"

Европейское космическое агентство (ESA) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с Роскосмосом по программе ExoMars-2022, заявил глава ESA Йозеф Ашбахер. В Роскосмосе заявили, что пока не получили официального уведомления от европейских коллег о прекращении сотрудничества.

Тем не менее, на новость уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он в жесткой форме раскритиковал действия ESA.

"О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?", - написал Рогозин.

Он добавил, что "Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля": "Казачок" (название модуля – прим. ред.) вернется в родную станицу".

"А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем (Жозеп Боррель – глава европейской дипломатии – прим. ред.) летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", - добавил Рогозин.

Миссия "ЭкзоМарс" не задалась с самого начала. Решение об очередном переносе старта к красной планете миссии "ЭкзоМарс", целью которой является поиск признаков жизни, было принято в марте 2020 года.

"С учетом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - сообщили тогда в Роскосмосе.

Стоит отметить, что первая часть миссии в 2016 году частично провалилась. Тогда удалось запустить орбитальный спутник, а вот аппарат для исследования марсианской поверхности "Скиапарелли" разбился при спуске.

Старт второй части тоже переносился – с 2018 года на лето 2020. В ходе этой миссии на Марс предполагается спустить марсоход "Розалинд Франклин" (Rosalind Franklin), оснащенный бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни, размещенной в ультрачистой зоне.

"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия. Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии", - говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

К 2020 году все летное оборудование, необходимое для выполнения миссии, было интегрировано на космический аппарат. Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход с установленными на нем девятью научными приборами успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции.

Обновленный график миссии "ЭкзоМарс" предусматривал запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период был выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый.