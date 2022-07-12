ДНР ожидает признания суверенитета от Северной Кореи

ДНР ожидает принятия "определенных решений" от Северной Кореи в вопросе признания суверенитета республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Насчёт КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - цитирует Никонорову РИА Новости.

Она добавила, что ДНР "продуктивно движется в отношениях с Сирией" и надеется на скорое установление дипломатических отношений с этой страной.

В конце июня МИД Сирии заявил, что "Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".