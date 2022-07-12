12 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Ким Чен Ын на открытии моста (2018) | Фото: kcna.kp

ДНР ожидает признания суверенитета от Северной Кореи

ДНР ожидает принятия "определенных решений" от Северной Кореи в вопросе признания суверенитета республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Насчёт КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - цитирует Никонорову РИА Новости.

Она добавила, что ДНР "продуктивно движется в отношениях с Сирией" и надеется на скорое установление дипломатических отношений с этой страной.  

В конце июня МИД Сирии заявил, что "Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".

Теги: днр, северная корея, признание независимости, дипломатия



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