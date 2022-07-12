В Екатеринбурге на Комсомольской снова пожар

В Екатеринбурге на улице Комсомольской, где накануне ночью дотла выгорела промбаза, снова возник пожар. На этот раз с ним удалось справиться довольно быстро.

"В 21:00 поступило сообщение о возгорании на ул.Комсомольской в Екатеринбурге. На площади 90 кв.м горит макулатура на открытой площадке. В 21:21 возгорание было локализовано, угрозы распространения огня нет. В тушении возгорания задействованы девять человек личного состава, две единицы спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.