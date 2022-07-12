12 Июля 2022
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Политика В России Москва
Илья Яшин (2012) | Фото: твиттер

На Илью Яшина завели уголовное дело по статье о распространении "фейков" о ВС РФ

На оппозиционного политика, муниципального депутата Москвы Илью Яшина завели уголовное дело по статье УК 207.3 (распространение "фейков" о российской армии). Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил, что в квартире политика идет обыск.

Сам Яшин сейчас находится в ИВС – суд приговорил его к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции". Сам Яшин не был согласен с обвинением и называл дело политически мотивированным.

На прошлой неделе в Москве к семи годам колонии общего режима приговорили коллегу Яшина – мундепа Алексея Горинова. Его обвинили в распространении фейков и использовании для этого служебного положения.

Теги: илья яшин, уголовное дело, фейки



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