Вексельберг сменил Чубайса на посту главы Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Виктор Вексельберг сменил Анатолия Чубайса на посту сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Вторым сопредседателем остается Кирилл Комаров. Организация представляет интересы сектора возобновляемой энергетики.

Чубайс заявил, что ушел с этого поста, чтобы помочь развитию этого вида энергетики в стране. "Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России", - цитирует Чубайса ТАСС.

Почти два года назад Чубайс покинул пост главы "Роснано", после чего стало известно о финансовых проблемах этой компании. Около года Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. О каких-либо успехах экс-чиновника на этом поприще тоже не известно. После начала военной спецоперации РФ на Украине Чубайс уволился и уехал из России.