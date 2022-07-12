Глава Минпромторга Денис Мантуров станет 11-м вице-премьером

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Денис Мантуров (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Минпромторга Денис Мантуров станет 11-м вице-премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым переформатировал структуру правительства. Министр промышленности и торговли будет совмещать свою должность с постом вице-премьера по аналогии с министром финансов.

В этом указе имя будущего вице-премьера не названо, но повышение ожидает нынешний глава Минпромторга Денис Мантуров. Через несколько минут после указа президента премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера.

Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Мантуров будет полностью отвечать за импортозамещение.

"Есть мнение, что правительству Мишустина дан карт-бланш до сентября и оно должно справиться с импортозамещением и сохранением рыночной экономики. Если этого не произойдет, сразу после 11 сентября может быть назначено новое правительство, во главе которого может встать либо Собянин (либерально-мобилизационная модель по типу "ковидной"), либо Патрушев (социально-распределительная мобилизационная модель), либо кто-то иной. Выбор между НЭП 4.0 и Госплан 2.0 пока  не сделан президентом", - пишет политолог.

Сергей Чемезов, Денис Мантуров, МАКС-2017(2017)|Фото: Накануне.RU

Мантуров родился в 1969 году в Мурманске. Окончил МГУ по специальности "социология", РАНХиГС по специальности "юриспруденция" и докторантуру Московского авиационного института.

В 1998–2000 годах — замгендиректора Улан-Удэнского авиационного завода. В 2000–2001 годах — коммерческий директор Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.

2001–2003 годы — зампредседателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор). В 2003–2007 годах — гендиректор ОПК "Оборонпром".

В сентябре 2007 года назначен замминистра промышленности и энергетики, с мая 2008 года — замминистра промышленности и торговли.

С 2 февраля 2012 года — и. о. министра промышленности и торговли, с мая того же года — министр.

Денис Мантуров три года подряд становится самым богатым членом правительства, по итогам прошлого года он заработал 704,6 млн руб.

Теги: денис мантуров, минпромторг, вице-премьер, правительство, импортозамещение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети