Глава Минпромторга Денис Мантуров станет 11-м вице-премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым переформатировал структуру правительства. Министр промышленности и торговли будет совмещать свою должность с постом вице-премьера по аналогии с министром финансов.

В этом указе имя будущего вице-премьера не названо, но повышение ожидает нынешний глава Минпромторга Денис Мантуров. Через несколько минут после указа президента премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера.

Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Мантуров будет полностью отвечать за импортозамещение.

"Есть мнение, что правительству Мишустина дан карт-бланш до сентября и оно должно справиться с импортозамещением и сохранением рыночной экономики. Если этого не произойдет, сразу после 11 сентября может быть назначено новое правительство, во главе которого может встать либо Собянин (либерально-мобилизационная модель по типу "ковидной"), либо Патрушев (социально-распределительная мобилизационная модель), либо кто-то иной. Выбор между НЭП 4.0 и Госплан 2.0 пока не сделан президентом", - пишет политолог.

Мантуров родился в 1969 году в Мурманске. Окончил МГУ по специальности "социология", РАНХиГС по специальности "юриспруденция" и докторантуру Московского авиационного института.

В 1998–2000 годах — замгендиректора Улан-Удэнского авиационного завода. В 2000–2001 годах — коммерческий директор Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.

2001–2003 годы — зампредседателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор). В 2003–2007 годах — гендиректор ОПК "Оборонпром".

В сентябре 2007 года назначен замминистра промышленности и энергетики, с мая 2008 года — замминистра промышленности и торговли.

С 2 февраля 2012 года — и. о. министра промышленности и торговли, с мая того же года — министр.

Денис Мантуров три года подряд становится самым богатым членом правительства, по итогам прошлого года он заработал 704,6 млн руб.