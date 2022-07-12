12 Июля 2022
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Наука и техника Уральский ФО В России
(2022) | Фото: Газпром нефть

Блокчейн-разработку "Газпром нефти" могут тиражировать в уральском регионе

"Газпромнефть-Аэро" представила Правительству Свердловской области собственную цифровую систему взаиморасчетов при заправке самолетов на основе блокчейн-платформы. Презентация прошла в аэропорту Кольцово, сообщает Накануне.RU пресс-служба "Газпром нефти".
 
Представители правительства области высоко оценили эффективность и безопасность технологии, регион рассмотрит возможность ее использования в других отраслях. По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, блокчейн-платформа может решать задачи цифровизации промышленного сектора региональной экономики. "Мы сегодня ознакомились с работой системы “умной” заправки самолетов и обсудили, как эти наработки можно использовать в перспективе для кооперации и цифрового развития смежных отраслей Свердловской области", – отметил он.
 
Система Smart Fuel работает через приложение на планшетах пилота и оператора топливозаправщика. Оплата авиазаправки производится моментально и занимает 15 секунд вместо привычных 4-5 дней. Безопасность расчетов обеспечивает технология блокчейн. На сегодняшний день это единственный в мировой авиации пример применения блокчейна для заправки самолетов. 

Сервис также включает онлайн-документооборот между поставщиком топлива, авиакомпаниями и банками. Система зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ.
 
"С момента запуска блокчейн-платформы Smart Fuel "Газпромнефть-Аэро" заправила “в крыло” более 4 тысяч регулярных рейсов в России. В перспективе наша технология может стать важным элементом в создании общеотраслевой блокчейн-платформы, которая в будущем может объединить регуляторов, авиакомпании, аэропорты, туристических операторов и пассажиров для обеспечения защищенного онлайн-обмена значительными объемами данных и автоматизированного выполнения контрактов", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.
 
Предприятие обслуживает отечественные и иностранные авиакомпании в 92 аэропортах России. Кольцово – одна из 15 российских воздушных гаваней, где уже работает блокчейн-система "Газпром нефти".
 
"Мы рады, что “Газпромнефть-Аэро” выбрала наш аэропорт для внедрения своей разработки Smart Fuel. Это позволяет авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Кольцово, получить перспективную и высокотехнологичную услугу, сократить время обслуживания рейса и свои затраты", – добавил исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов.
 
В Кольцово делегация областного правительства также посетила высокотехнологичный топливозаправочный комплекс "Газпромнефть-Аэро". ТЗК ввели в эксплуатацию в 2016 году. Общий объем инвестиций в строительство и цифровое оснащение предприятия превысил 1 млрд рублей.

Теги: Газпром нефть, разработка, блокчейн



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