У SpaceX во время испытаний загорелся и взорвался ускоритель ракеты Super Heavy

Во время испытаний взорвался Booster 7 – прототип ускорителя тяжелой ракеты Super Heavy, которую компания SpaceX создает для проекта Starship (он связан с освоением Луны, Марса и дальнего космоса).

Прототип находился на испытательном стенде на площадке компании в Южном Техасе, когда произошел взрыв у основания ускорителя. Информацию об инциденте подтвердил создатель SpaceX Илон Маск. "Да, на самом деле это не очень хорошо. Команда оценивает ущерб", - написал Маск в Твиттере. Он добавил, что пожар начался при попытке пробного запуска ускорителя.

Сейчас SpaceX готовит Booster 7 к первому орбитальному испытательному полету Starship. Миссия может стартовать в ближайшие несколько месяцев, если все пойдет по плану (и если прототип не слишком сильно пострадал в результате последних событий).

Система Starship состоит из Super Heavy и космического корабля в верхней ступени. Оба эти элемента планируется использовать повторно.