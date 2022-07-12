12 Июля 2022
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Наука и техника За рубежом
SpaceX Starship Mk1 пилотируемый корабль (2019) | Фото: NASA

У SpaceX во время испытаний загорелся и взорвался ускоритель ракеты Super Heavy

Во время испытаний взорвался  Booster 7 – прототип ускорителя тяжелой ракеты Super Heavy, которую компания SpaceX создает для проекта Starship (он связан с освоением Луны, Марса и дальнего космоса).

 Прототип находился на испытательном стенде на площадке компании в Южном Техасе, когда произошел взрыв у основания ускорителя. Информацию об инциденте подтвердил создатель SpaceX Илон Маск. "Да, на самом деле это не очень хорошо. Команда оценивает ущерб", - написал Маск в Твиттере. Он добавил, что пожар начался при попытке пробного запуска ускорителя.

Сейчас SpaceX готовит Booster 7 к первому орбитальному испытательному полету Starship. Миссия может стартовать в ближайшие несколько месяцев, если все пойдет по плану (и если прототип не слишком сильно пострадал в результате последних событий).

Система Starship состоит из Super Heavy и космического корабля в верхней ступени. Оба эти элемента планируется использовать повторно.

Теги: пожар, SpaceX, ракета, Super Heavy



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