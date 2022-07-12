Собчак раскритиковала "Т Плюс" из-за отсутствия горячей воды в Екатеринбурге

Ксения Собчак раскритиковала ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова" Виктора Вексельберга) из-за долгого отсутствия горячей воды в одном из жилых домов Екатеринбурга.

Как сообщила Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", в жилом доме на улице Патриса Лумумбы, 2 в уральской столице уже год нет горячей воды.

"В местной УК (УК РЭМП УЖСК) отговорки всегда разные, но самая популярная такая: это авария трубопровода – нужен ремонт – но ремонт проводить нельзя, потому что не сезон. Жители писали везде и всюду, везде их футболили. Конечно, дело дошло до суда, и суд обязал ПАО "Т Плюс" (ресурсоснабжающую организацию) обеспечить в доме бесперебойную горячую воду. Но реакции от компании нет, воду так и не включили", - рассказала известная ведущая.

Позже она уточнила, что в доме живут военные – участники СВО на Украине.

"Дом в 2004 году построило Минобороны для отставников. Сейчас в нем живут около 700 человек (138 семей), из которых около 30% жильцов – военные пенсионеры, действующие военнослужащие, ветераны Чечни. И несколько тех, кто сейчас участвует в спецоперации в Украине", - добавила Собчак, заявив, что "Т Плюс" каждый месяц выставляет жильцам платежки за горячую воду.

По ее словам, глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что к сентябрю будут построены новые трубы, отметив, что это ответственность Минобороны, поскольку трубы проходят по территории военного городка.

"Спасибо за реакцию. В сентябре собьемся по результатам, пришлем запрос", - заключила Ксения Собчак.

Напомним, недавно "Т Плюс" оштрафовали на 846,5 млн рублей за завышенный тариф электроэнергию.