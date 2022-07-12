Минэнерго РФ проработает вопрос газификации Запорожья – Хуснуллин

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поручил Минэнерго РФ "максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья".

"Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать!"- написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Большая часть Запорожской области Украины сейчас находится под контролем ВС РФ, которые ведут на Украине военную спецоперацию.