Россияне скупили рекордное количество валюты

Пока Дмитрий Медведев уговаривает россиян хранить сбережения в рублях, они усиленно скупают валюту. Так, в апреле-июне граждане приобрели на бирже валюты на 400 млрд руб. Это максимальный показатель за последние три года, говорится в обзоре Банка России.

В апреле-июне на внутреннем рынке наблюдался устойчивый приток валюты при низких оборотах импорта. За счет этого рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро – на 36,5%, передает РБК.

В начале марта ЦБ запретил россиянам покупать наличную валюту, снимать деньги можно было только с уже существующих валютных вкладов и только в долларах в пределах $10 тыс. Безналичная покупка валюты не ограничивалась. 18 апреля Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля. В мае продавать клиентам любую иностранную валюту, кроме долларов и евро, стало можно без ограничений. Оставшиеся ограничения на продажу наличной валюты до сентября снимать не планируется, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.