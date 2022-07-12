12 Июля 2022
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Экономика В России Москва
Сергей Миронов, Справедливая Россия, СР (2016) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили списать долги участников спецоперации на Украине

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов высказался о новой мере соцзащиты участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которую может одобрить Госдума.

"Рассчитываю, что уже в осеннюю сессию думское большинство поддержит ряд других законопроектов фракции "Справедливая Россия – За правду", которые направлены на повышение социальной защиты участников СВО и ветеранов боевых действий. В частности, это списание долгов, бесплатное выделение земли, право на жилье от государства, досрочный выход на пенсию и другие льготы", – цитирует Миронова его пресс-центр.

Напомним, ранее Миронов предложил предоставить каждому ветерану боевых действий, выполнявшему задачи на Украине, в ДНР и ЛНР, в безвозмездное пользование земельный участок размером не более одного гектара. Соавтором инициативы выступил первый заместитель руководителя фракции Олег Нилов. Законопроект 24 мая был направлен на заключение в Правительство России.

"Землю государственного или муниципального фонда предлагаем выделять военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые приняли участие в военной операции после 24 февраля. Площадь участка должна быть не маленькой – до одного гектара, чтобы люди смогли развернуться на своей земле. Они должны получить возможность построить дом, обустроить дачный участок, заняться сельским хозяйством, фермерством или на льготных условиях запустить новый туристический проект", – прокомментировал Сергей Миронов.

В законопроекте говорится, что порядок и условия безвозмездной передачи земли должен быть аналогичным предоставлению гражданам Дальневосточного гектара.

"Участки предлагаем выделять во всех регионах за исключением республики Крым, городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также Московской, Калининградской областей, регионов, входящих в состав Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа", – отметил депутат.

Теги: Сергей Миронов, списание долгов



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