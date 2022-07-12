В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Татарстана

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан". Распоряжение президента России размещено на портале правовой информации.

С 1 июня вступил в силу закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий, в частности, использовать слово "президент" в наименовании высшего должностного лица субъекта России. В прошлом году его со скандалами приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Одна из формальных статей закона – о наименовании глав субъектов – вызвала раздражение у властей Татарстана. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается.

До этого, напомним, Татарстан оставался единственным регионом, глава в котором именуется президентом согласно Конституции республики.