12 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге ищут предполагаемого убийцу, устроившего резню на улице

В Екатеринбурге разыскивают подозреваемого в убийстве. Он расправился с мужчиной прямо на улице на глазах у прохожих.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 10 июля у одного из домов по улице Дорожной в уральской столице. 33-летнему мужчине было причинено ножевое ранение, от которого он умер через непродолжительное время. Вскоре был установлен подозреваемый 1989 года рождения. Его местонахождение сейчас выясняется.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, осмотры места происшествия. Допрашиваются свидетели, в том числе непосредственные очевидцы инцидента. Также изъяты видеозаписи камер наблюдения, запечатлевших события, имеющие значение для расследования. На записях изображен человек, которого силовики подозревают в поножовщине.

Подозреваемый в убийстве на улице Дорожной в Екатеринбурге(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, полицейские ведут работу по задержанию подозреваемого – местного жителя, ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления.

"Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному телефону)", - добавили в МВД.

Подозреваемый в убийстве на улице Дорожной в Екатеринбурге(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Теги: убийство, розыск, нож, Екатеринбург



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