Ученые на Ямале пришли к новому пониманию формирования вечной мерзлоты

Российские ученые благодаря масштабным геокриологическим исследованиям на Восточно-Мессояхском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа получили новые данные о формировании вечной мерзлоты.

Как сообщает Neftegaz.RU, исследования начались в 2016 г., когда на полуострове Гыдан стартовала промышленная добыча нефти. Тогда на Восточно-Мессояхском месторождении была развернута программа геотехнического мониторинга (контроля за состоянием многолетнемерзлых грунтов), благодаря которой ученые получили доступ к керну из параметрических мерзлотных скважин.

Участие в исследовании принимали участие ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, Московского государственного университета, тюменского Института криосферы Земли и сотрудники отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза".

Масштабная работа с гыданским мерзлым керном была проведена в геокриологии впервые и дала абсолютно новое понимание геологической истории полуострова. По данным издания, полученная информация фактически "переписывает" геологическую летопись южного Гыдана, в корне меняя существующие представления об истории формирования на полуострове вечной мерзлоты.

Как удалось выяснить ученым, на территории центральной и южной части Гыдана находилось огромное холодное море, похожее на Карское – с айсбергами и плавучими льдами. Арктический бассейн существовал на этой территории около 170-230 тыс. лет. Примерно 70 тыс. лет назад море отступило в результате неотектонических движений. Произошло глубокое промерзание грунтов и начала формироваться вечная мерзлота.

Исследование позволит спрогнозировать поведение многолетнемерзлых грунтов при бурении и взаимодействии с инженерными сооружениями.

"По результатам исследований разреза мерзлых толщ специалисты отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза" выполняют прогнозные расчеты по сохранению температуры грунтов на устьях эксплуатационных скважин, а также могут прогнозировать случаи газопроявлений. Полученные данные помогают работать экологично и безопасно не только "Мессояхе". В рамках соглашения с правительством ЯНАО предприятие делится результатами замеров грунтов с Научным центром изучения Арктики, эту информацию используют для составления репрезентативной региональной прогнозной модели состояния мерзлых толщ Ямала", –– комментирует один из авторов масштабных исследований, кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза" Анна Курчатова.