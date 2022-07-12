Ученые на Ямале пришли к новому пониманию формирования вечной мерзлоты

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Восточно-Мессояхское месторождение (2022) | Фото предоставлено пресс-службой компании &quot;Мессояханефтегаз&quot;

Ученые на Ямале пришли к новому пониманию формирования вечной мерзлоты

Российские ученые благодаря масштабным геокриологическим исследованиям на Восточно-Мессояхском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа получили новые данные о формировании вечной мерзлоты.

Как сообщает Neftegaz.RU, исследования начались в 2016 г., когда на полуострове Гыдан стартовала промышленная добыча нефти. Тогда на Восточно-Мессояхском месторождении была развернута программа геотехнического мониторинга (контроля за состоянием многолетнемерзлых грунтов), благодаря которой ученые получили доступ к керну из параметрических мерзлотных скважин.

Участие в исследовании принимали участие ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, Московского государственного университета, тюменского Института криосферы Земли и сотрудники отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза".

Восточно-Мессояхское месторождение(2022)|Фото предоставлено пресс-службой компании "Мессояханефтегаз"

Масштабная работа с гыданским мерзлым керном была проведена в геокриологии впервые и дала абсолютно новое понимание геологической истории полуострова. По данным издания, полученная информация фактически "переписывает" геологическую летопись южного Гыдана, в корне меняя существующие представления об истории формирования на полуострове вечной мерзлоты.

Как удалось выяснить ученым, на территории центральной и южной части Гыдана находилось огромное холодное море, похожее на Карское – с айсбергами и плавучими льдами. Арктический бассейн существовал на этой территории около 170-230 тыс. лет. Примерно 70 тыс. лет назад море отступило в результате неотектонических движений. Произошло глубокое промерзание грунтов и начала формироваться вечная мерзлота.

Восточно-Мессояхское месторождение(2022)|Фото предоставлено пресс-службой компании "Мессояханефтегаз"

Восточно-Мессояхское месторождение(2022)|Фото предоставлено пресс-службой компании "Мессояханефтегаз"

Исследование позволит спрогнозировать поведение многолетнемерзлых грунтов при бурении и взаимодействии с инженерными сооружениями.

"По результатам исследований разреза мерзлых толщ специалисты отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза" выполняют прогнозные расчеты по сохранению температуры грунтов на устьях эксплуатационных скважин, а также могут прогнозировать случаи газопроявлений. Полученные данные помогают работать экологично и безопасно не только "Мессояхе". В рамках соглашения с правительством ЯНАО предприятие делится результатами замеров грунтов с Научным центром изучения Арктики, эту информацию используют для составления репрезентативной региональной прогнозной модели состояния мерзлых толщ Ямала", –– комментирует один из авторов масштабных исследований, кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела геотехнического мониторинга "Мессояханефтегаза" Анна Курчатова.

Теги: вечная мерзлота, Гыдан, Мессояханефтегаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети