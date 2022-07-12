Медведев посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

Экс-президент и экс-премьер-министр России, занимающий ныне пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представил публике свою аналитику по поводу курса доллара, рубля и будущего валют. Он посвятил свой новый пост в Telegram знаковому событию – впервые за 20 лет курсы доллара и евро в России сравнялись.

"Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет", - пишет экс-президент.

Также Медведев считает, что проблемы евро связаны и с политикой Лондона и Вашингтона, которые "развели европейцев как наперсточники". Впрочем, последних Медведеву "совсем не жаль, поскольку именно русофобы из ЕС развязали гибридную войну с Россией и открыли против нас широкий экономический фронт".

"А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!" – рекомендует бывший президент России.