На пшеничных полях в Ростовской области нашли линзы для поджога урожая
Фермеры в Ростовской области находят на пшеничных полях конструкции с линзами, которые способны поджечь урожай в солнечный день. Видеокадры появились в Сети.
На видео один из очевидцев показывает небольшой участок уже горевшей пшеницы.
Предположительно, линзы устанавливают украинские диверсанты, либо беженцы.
Примечательно, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал отправлять пшеницу в качестве гумпомощи в ДНР.