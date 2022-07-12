На пшеничных полях в Ростовской области нашли линзы для поджога урожая

Фермеры в Ростовской области находят на пшеничных полях конструкции с линзами, которые способны поджечь урожай в солнечный день. Видеокадры появились в Сети.

На видео один из очевидцев показывает небольшой участок уже горевшей пшеницы.

Предположительно, линзы устанавливают украинские диверсанты, либо беженцы.

Примечательно, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал отправлять пшеницу в качестве гумпомощи в ДНР.