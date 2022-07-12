Пивовары пригрозили Путину сокращением производства на 30% после введения обязательной маркировки

Союз российских пивоваров обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Бизнесмены просят отменить планы правительства по вводу обязательной маркировки пивоваренной продукции. Они полагают, что эта мера "парализует работу отрасли". Пивовары жалуются, что органы исполнительной власти игнорируют их аргументы и планируют уже в 2023 году обязать производителей пива маркировать продукцию. Письмо опубликовали "Ведомости".

Председатель совета союза Даниил Бирман пишет, что выпуск пива в стране сократится на 20-30%, на столько же сократятся и акцизные отчисления, при этом себестоимость продукции вырастет более чем на 10%. Он указывает на то, что маркировочное оборудование поставляют "недружественные России государства", а отрасль будет от них зависеть.

В союзе ссылаются на "негативный эффект", который оказало введение марикровки на производство питьевой и минеральной воды. Бизнес считает меру избыточной, поскольку алкогольные напитки и так уже контролируются ЕГАИС.