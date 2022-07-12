Ямал стал последним регионом УрФО отменившим коронавирусные ограничения

В Ямало-Ненецком автономном округе сняты все ограничения по коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе автономного округа.

"На Ямале отменен режим повышенной готовности. Все коронавирусные ограничения сняты", - говорится в сообщении

Отметим, что 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.

В настоящий момент ношение масок в помещении вернули в Москве, которая стала первым регионом, отменившим ковидные ограничения: 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице, а также о снятии ковидных ограничений для граждан и бизнеса.