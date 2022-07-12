12 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Столовая в детском лагере &quot;Уральские самоцветы&quot; в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор проверит детский лагерь "Гурино" после сигналов о нарушениях

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверяет информацию о возможных нарушениях в детском лагере "Гурино" в Тугулыме.
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Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о сбое в графике питания отдыхающих в "Гурино" детей из-за перебоев с электричеством. Также утверждалось, что вода в соседних водоемах совершенно непригодна для купания, поэтому лагерь не может работать.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении Роспотребнадзора, специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении. О результатах проверки в ведомстве пообещали рассказать дополнительно.

"Вывод о невозможности работы лагеря из-за непригодности водоема для купания отдыхающими является заблуждением. Работа всех загородных детских оздоровительных учреждений на территории Свердловской области организована без использования открытых водоемов в качестве зоны рекрекации", - заявили в Роспотребнадзоре.

Там в очередной раз напомнили, что безопасных водоемов для купания в регионе на сегодняшний день нет. В ведомстве заверили, что держат на контроле ситуацию с отдыхом детей.

Напомним, что в МЧС признали безопасными только шесть пляжей во всей Свердловской области.

Теги: дети, лагерь, Роспотребнадзор, электричество



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