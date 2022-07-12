Петербуржцы против "вечного Беглова" на посту губернатора

Петербуржцы не готовы согласиться с правом губернатора Александра Беглова избираться бесчисленное количество раз, несмотря на то, что Законодательное собрание поддержало соответствующий законопроект из Смольного. Это выяснили активисты «Города перемен», проведя серию мини-интервью на улицах.

Респонденты отвечали, что точно не хотели бы видеть Беглова у власти вечно и замечали, что в целом относятся к перспективе «пожизненного губернаторства» резко отрицательно. По мнению горожан, Беглов «не соответствует занимаемой должности, «при нем в городе скучно», «не справляется», «необходимо сравнивать и пробовать что-то другое».

«Вечного ничего не бывает, мне кажется, нужно работать по своим силам», - заметил один из горожан.

Вспоминая других градоначальников, называли разные фамилии в качестве «лучших», а кто-то отмечал, что не питал симпатии ни к одному градоначальнику из тех, кого помнит. Но Александр Беглов среди них вполне может претендовать на звание худшего.

«Все они мне не нравились, но нынешний Беглов так просто убивает!» - сказала петербурженка.

Комментаторы сюжета высказали солидарность с горожанами, попавшими в репортаж, предложив губернатору поскорее уйти «на пенсию писать героические мемуары», некоторые возразили, что в случае Беглова должна быть «позорная», а вовсе не почетная отставка.

Законопроект о праве губернатора Петербурга избираться неограниченное количество раз депутаты петербургского парламента утвердили на последнем перед каникулами заседании 29 июня. Помимо этого, депутаты ЗакС лишили себя права утверждать кандидатуры вице-губернаторов и границы комплексного развития территорий – теперь только Смольный и уполномоченные им органы будут определять, какие дома в Петербурге могут пойти под снос ради строительства элитного жилья. При этом жители их могут быть переселены «в границах города», включая многоэтажки в далеких окраинах.