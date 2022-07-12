Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила информацию о его контузии на Украине

Пресс-служба главы Северной Осетии Сергея Меняйло опровергла информацию о том, что он был контужен на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, глава региона информацию о контузии не подтвердил, он сообщил, что в настоящий момент едет домой.

Ранее в телеграмм-каналах появились сообщения о том, что Меняйло, находясь на передовой в зоне проведения специальной операции, "нарвался на ДРГ противника и в ходе столкновения получил контузию", после чего якобы был госпитализирован.