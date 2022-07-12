12 Июля 2022
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Политика В России Москва
Андрей Климов, сенатор от Пермского края (2017) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совфеде пообещали не ограничивать свободу из-за спецоперации

Сенатор Совета Федерации, председатель комитета по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что ограничений прав и свобод россиян из-за спецоперации не будет.

"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе, в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, обеспечить безопасность людей, с другой, ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём", - цитирует политика РИА Новости.

Ранее Климов заявил о том, что Евросоюзу следует исправить ситуацию с "блокадой" Калининградской области, в противном случае у России будут "развязаны руки" для решения этой проблемы "любыми способами".

Теги: Андрей Климов, права. свободы



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