В Совфеде пообещали не ограничивать свободу из-за спецоперации

Сенатор Совета Федерации, председатель комитета по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что ограничений прав и свобод россиян из-за спецоперации не будет.

"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе, в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, обеспечить безопасность людей, с другой, ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём", - цитирует политика РИА Новости.

Ранее Климов заявил о том, что Евросоюзу следует исправить ситуацию с "блокадой" Калининградской области, в противном случае у России будут "развязаны руки" для решения этой проблемы "любыми способами".