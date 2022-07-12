Суд оштрафовал Apple и Ookla за отказ локализовать персональные данные россиян в РФ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. компанию Ookla LLC, которая владеет сервисом Speedtest – популярным сервисом для измерения скорости интернета.

Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, штраф наложен по ч.8 ст. 13.11 КоАП (отказ от локализации в России персональных данных российских пользователей).

Ранее этот же суд вынес аналогичное решение (но со штрафом в размере 2 млн руб.) по этой же статье по иску к компании Apple.