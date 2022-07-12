На сеть KFC в России нашелся покупатель

На сеть KFC в России нашелся покупатель. Основатель сети Kannam Chicken (корейская кухня с акцентом на курице) Николай Ким сделал предложение компании Yum! Brands, которая владеет брендом KFC. Ким считает, что сумма сделки может составить 9,6 млрд руб. Всего сеть KFC в России насчитывает более тысячи точек, Ким готов сначала выкупить 246 точек в восточной части страны, а затем получить в управление оставшиеся 888 точек, пишет издание "Подъем".

"Владельцы бренда KFC скорее всего обяжут нового оператора сменить название, в котором не будет схожести со старым брендом. Мы в этом случае дали бы всем возможность поучаствовать в этом процессе, запустив национальное голосование, чтобы максимально учесть мнение большинства", - рассказал потенциальный покупатель.

Ранее Yum! Brands, (помимо KFC владеет также франшизой Pizza Hut), сообщила, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого бренд покинет Россию. В начале марта компания приостановила инвестиции в российский бизнес и закрыла рестораны KFC, которые работали не по франшизе.

Сеть Kannam Chicken присутствует в 60 российских городах, большая часть из которых – средние и малые, хотя есть заведения и в шести миллионниках. В Москве и Санкт-Петербурге сеть не представлена. Также рестораны сети есть в Казахстане и Белоруссии.